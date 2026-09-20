В аэропорту Перми задерживаются несколько рейсов

Согласно онлайн-табло Большого Савино, задерживаются вылеты в Сухум, Сочи и два рейса в Москву. Рейс авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 13:30, отменен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сегодня ночью и утром Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Из-за них авиакомпании задержали и отменили десятки рейсов. Шереметьево и Внуково перенаправили часть рейсов на запасные аэродромы.