За два дня выборов в Госдуму явка в Башкирии превысила 54%

В выборах депутатов Госдумы девятого созыва приняли участие около 1,6 млн избирателей, зарегистрированных в Башкирии. Явка за два дня голосования составила 54,64%. В среднем по России явка оказалась ниже 44,2%.

По одномандатным округам явка распределена довольно равномерно. Самая высокая — в Салаватском округе, который объединяет районы и города башкирского Зауралья и юга региона. Там в выборах приняли участие 55,58% избирателей. Наименее активны жители, относящиеся к Белорецкому округу: явка составляет 54,03%. В Уфимском округе явка составила 55,33%.

В 2021 году за первые два дня выборов в Госдуму по Башкирии явка была немногим выше 46,3%; в Стерлитамакском округе она оказалась ниже 34,4%. Итоговая явка тогда составляла 72,8%.

Идэль Гумеров