Суд отказал Адепт Строю в компенсации хранения оборудования для оперы в Саратове

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Саратовской области от 29 мая 2026 года, отказавшего ООО «Адепт Строй» во взыскании 3,04 млн руб. убытков с ГКУ СО «Управление капитального строительства» (УКС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Маркелов / Коммерсантъ Фото: Никита Маркелов / Коммерсантъ

Иск касался компенсации расходов на аренду складских помещений (у ООО «Констэйдж» и ТД «Профкоммерц»), которые подрядчик понес после требования УКС в апреле 2022 года вернуть оборудование для реконструкции театра оперы и балета. Истец утверждал, что по указанному заказчиком адресу помещения не оказалось, что вынудило его в срочном порядке искать альтернативные площади за свой счет.

Суды обеих инстанций сочли эти доводы несостоятельными. Во-первых, при попытке возврата оборудование оказалось частично утраченным, а его заменители не совпадали по маркировке с первоначальным, что делало невозможным его использование на объекте без переделки проектной документации и согласований. Во-вторых, суд установил, что в период с июня 2022 по июль 2023 года аренда уже оплачивалась Минфином региона за счет средств госконтракта. Повторное взыскание этих сумм было бы квалифицировано как нецелевое использование бюджетных средств. С «Адепт Строй» дополнительно взыскана госпошлина в размере 116,4 тыс. руб.

Реконструкция здания театра, являющегося объектом культурного наследия, началась в 2020 году с бюджетом свыше 1,5 млрд руб., но была фактически остановлена через два года. Контракт с генподрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке в октябре 2023 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина. С компании уже взыскано 978 млн руб. неотработанного аванса, а в феврале 2024 года она была признана банкротом.

Никита Маркелов