Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Апелляция вернула саратовскому минкульту 16 млн рублей за недоделанный глэмпинг

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, отказав Ассоциации содействия развитию туризма Саратовской области (АССТУР) в аннулировании требований регионального Минкульта о возврате 16,35 млн руб. целевых субсидий. Средства выделялись в 2023–2024 годах по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание глэмпинга «Утес» в Красноармейском районе.

Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Выездная проверка УФК в мае 2025 года выявила, что вместо 10 модулей на сваях установлено 7. Площадь 9 номеров составила 10,6–14 кв. м при требуемых 15 кв. м, отсутствовали водоснабжение, водоотведение и благоустройство. На этом основании Минкульт в июле 2025 года потребовал вернуть 14,99 млн руб. основного транша и 1,35 млн руб. в качестве возмещения ущерба за недостижение плановых показателей.

Суд первой инстанции в июле 2026 года аннулировал требования, приняв во внимание, что к моменту заседаний АССТУР устранила часть дефектов: получила лицензию на недропользование и договорилась о подвозе воды. Однако апелляция напомнила, что по ст. 200 АПК РФ законность ненормативного акта оценивается на дату его вынесения. «При получении субсидии АССТУР принимала на себя императивные обязанности»,— указано в постановлении. Устранение нарушений постфактум не отменяет факта невыполнения условий соглашения на момент контроля, заключил 12-й Арбитражный апелляционный суд.

Никита Маркелов