Апелляция вернула саратовскому минкульту 16 млн рублей за недоделанный глэмпинг

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, отказав Ассоциации содействия развитию туризма Саратовской области (АССТУР) в аннулировании требований регионального Минкульта о возврате 16,35 млн руб. целевых субсидий. Средства выделялись в 2023–2024 годах по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание глэмпинга «Утес» в Красноармейском районе.

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Выездная проверка УФК в мае 2025 года выявила, что вместо 10 модулей на сваях установлено 7. Площадь 9 номеров составила 10,6–14 кв. м при требуемых 15 кв. м, отсутствовали водоснабжение, водоотведение и благоустройство. На этом основании Минкульт в июле 2025 года потребовал вернуть 14,99 млн руб. основного транша и 1,35 млн руб. в качестве возмещения ущерба за недостижение плановых показателей.

Суд первой инстанции в июле 2026 года аннулировал требования, приняв во внимание, что к моменту заседаний АССТУР устранила часть дефектов: получила лицензию на недропользование и договорилась о подвозе воды. Однако апелляция напомнила, что по ст. 200 АПК РФ законность ненормативного акта оценивается на дату его вынесения. «При получении субсидии АССТУР принимала на себя императивные обязанности»,— указано в постановлении. Устранение нарушений постфактум не отменяет факта невыполнения условий соглашения на момент контроля, заключил 12-й Арбитражный апелляционный суд.

Никита Маркелов