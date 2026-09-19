Явка на выборы в курскую облдуму выросла в 1,7 раза с предыдущей кампании

По итогам второго дня голосования на выборах депутатов законодательных собраний Черноземья явка не превысила 50% ни в одном регионе. При этом в Курской области показатель вырос в 1,7 раза по сравнению с предыдущей кампанией, проходившей в 2021 году. Также депутатов регпарламенты выбирают в Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. В этих регионах также голосуют за депутатов Госдумы РФ, поэтому показатель считается общим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным системы ГАС «Выборы», в Курской области до 20:00 19 сентября на участки пришли более 370 тыс. человек. Это 44,33% от общего числа избирателей. При этом совокупный показатель включает данные по досрочному голосованию, которое проходило с 15 по 17 сентября.

За депутатов тамбовской облдумы свои голоса отдали 363,2 тыс. избирателей — явка составила 47,58%. В этом году в регионе не применяются ни досрочное, ни дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

На выборах в липецкий облсовет явка составила 38,8% (334,4 тыс. человек). Показатель указан с учетом ДЭГ.

В Орловской области зафиксирована явка в 38,5%, или 223,5 тыс. избирателей. Как и в Тамбовской области, на выборах в орловский облсовет не применяются досрочное голосование и ДЭГ.

Пять лет назад, по итогам второго дня голосования 18 сентября 2021 года, расстановка регионов была совсем иной, но явка была ниже везде. Массового досрочного голосования не было, ДЭГ применялось в Курской области.

Пять лет назад среди четырех областей Черноземья на выборах в предыдущие созывы заксобраний наибольшая явка была в Тамбовской области — 43,24%, или 351,6 тыс. избирателей. В Липецкой области за два дня тогда проголосовали около 34,2% избирателей, или 309,4 тыс. человек, в Орловской области — 31,53%, или 190,7 тыс. человек. Наименьшая явка в 2021 году была в Курской области — на участки пришли 26,63%. Но тогда ДЭГ учитывался отдельно и не включался в промежуточные цифры явки.

Таким образом, за пять лет явка второго дня выросла в новой кампании во всех четырех регионах, где сейчас избирают местных депутатов: в Курской области — на 17,7 п.п., Тамбовской — на 4,34 п.п., Липецкой — на 4,6 п.п., Орловской — на 6,7 п.п.

Алина Морозова