«Парма» уверенно вышла в финал Кубка «Урал-Грейта»

Во втором полуфинальном матче Кубка «Урал-Грейта» — 2026, который проходит в Перми, «Парма» встретилась с «Автодором». Победу одержали хозяева площадки со счетом 91:70 (18:16, 31:20, 16:16, 27:18). Таким образом пермская баскетбольная команда обеспечила себе участие в финале. Лидеры матча:

Джеремайя Мартин - 18 очков, 7 передач, 6 подборов, 5 перехватов, Би Джей Джонсон - 17 очков, 3 передачи, 2 перехвата, Тайрелл Нельсон – 14 очков, 5 подборов и Айзейя Уэйли - 12 очков, 9 подборов, 2 перехвата

В первой игре дня «Уралмаш» обыграл «Самару» и стал соперником «Пармы» в борьбе за почетный трофей.