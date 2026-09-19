Явка на выборах в Челябинской области к концу второго дня достигла 36,6%

Суммарная явка на выборах в Государственную думу в Челябинской области по состоянию на 20:00 19 сентября составила 36,64%. Об этом сообщил региональный избирком по итогам закрытия участков во второй день голосования. Данный показатель учитывает как традиционное голосование, так и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

В системе ДЭГ к концу субботы проголосовали 77% избирателей от числа подавших заявления. По итогам первого дня голосования (18 сентября) общая явка в регионе фиксировалась на уровне 20,76%, а явка по ДЭГ — 61% (более 122 тыс. человек).

Напомним, в первый день выборов через систему ДЭГ проголосовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава Челябинска Алексей Лошкин отдал голос очно на избирательном участке в школе №13. Завтра, 20 сентября, наступит финальный день голосования; участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Евгений Рыженьков