К концу второго дня выборов депутатов Госдумы в двух регионах Черноземья явка превысила 50%

К 20:00 19 сентября на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Черноземье наибольшая явка зафиксирована в Воронежской и Белгородской областях, где до начала основных дней из-за оперативной обстановки проводилось досрочное голосование. Участие избирателей в нем также учитывается в итоговом показателе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Наибольшую явку в макрорегионе показала Воронежская область, где на участки пришли 1,1 млн избирателей — 60,48%. В Воронеже, где с 9 сентября проходило досрочное голосование, показатель установлен на уровне 49,41% (данные о количестве избирателей пока не опубликованы). В отдельных районах области досрочно проголосовать можно было в разные дни — с 13 по 17 сентября.

В Белгородской области общая явка на выборы депутатов Госдумы и губернатора достигла 53,79%. С учетом досрочного голосования, проходившего с 13 по 17 сентября, свой выбор сделали 202 тыс. человек.

В Курской области общая явка на выборы депутатов Госдумы и депутатов облдумы составила 44,33% (более 370 тыс. человек). Эти результаты представлены с учетом досрочного голосования, которое проходило в регионе с 15 по 17 сентября.

В Тамбовской области с учетом голосования за депутатов областной думы явка к концу третьего дня составила 47,58% (363,2 тыс. человек), в Липецкой — 38,8% (334,4 тыс. человек с учетом избрания членов облсовета), а в Орловской — 38,5% (223,5 тыс. человек с учетом избрания членов облсовета).

Во время предыдущих выборов депутатов Госдумы от Черноземья, проходивших пять лет назад, явка не превысила 60% ни в одном из регионов. Выше всего показатель был в Белгородской области — 57,13%, ниже всего — в Курской области (43%).

Алина Морозова