Еще один бывший краевой чиновник перешел в Минэк РФ

Департамент планирования территориального развития минэкономразвития РФ в качестве врио директора возглавил бывший министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров. Информация о его назначении содержится на сайте ведомства. По данным «Ъ-Прикамье», до 2020 года господин Гончаров возглавлял Минимущества Пермского края, а затем трудоустроился на должности заместителя генерального директора корпорации «Кавказ.РФ».

В Минэке РФ трудится несколько бывших высокопоставленных членов краевого правительства, которые уехали в Москву вслед за бывшим губернатором Максимом Решетниковым.