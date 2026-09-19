Заключенные из Оренбургской области проголосовали на выборах в Госдуму

В учреждениях УФСИН Оренбургской области организовали голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают граждане, содержащиеся под стражей. Как уточнили в региональном правительстве, по закону подозреваемые и обвиняемые не ограничены в избирательных правах. За процессом следят независимые наблюдатели.

Накануне голосования замначальника УФСИН Сергей Владимиров провел встречу с заместителем председателя Избирательной комиссии Оренбургской области Элеонорой Кучинской. Стороны обсудили вопросы организации выборов в подведомственных учреждениях.

Как отметили в правительстве, для реализации избирательного права лиц, содержащихся под стражей, были созданы все необходимые условия.

Яна Вежлева