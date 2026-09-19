Путин поручил протестировать в Татарстане беспилотный общественный транспорт

Президент России Владимир Путин поручил протестировать беспилотный пассажирский общественный транспорт в Татарстане. Республика вошла в число четырех регионов пилотного проекта вместе с Сахалинской областью, Москвой и Санкт-Петербургом. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Документ утвержден по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, которое прошло 10 августа.

Пилотный проект предусматривает привлечение в качестве операторов беспилотных транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции.

Доклад о реализации поручения правительство должно представить до 15 января 2027 года, предложения по расширению перечня регионов-участников — до 15 декабря 2027 года.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин называл Татарстан в числе регионов, где ведомство предлагало начать тестирование беспилотных автобусов.

Анар Зейналов