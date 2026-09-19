В избиркоме Самарской области опровергли информацию о пустом сейф-пакете со следами вскрытия на участке

Избирательная комиссия Самарской области в своем канале в MAX сообщила о несоответствии действительности информации о пустом сейф-пакете со следами вскрытия на избирательном участке Кинельского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По информации регионального избиркома, в интернете появилось видео, на котором один из кандидатов сообщает о наличии в помещении для голосования на избирательном участке Кинельского района пустого сейф-пакета со следами вскрытия. В избиркоме обращают внимание, что «очевидно усматривается на сейф-пакете целостность индикаторной ленты не нарушена». Это свидетельствует о том, что сейф-пакет в использовании для хранения избирательных бюллетеней не был.

«Демонстрируемый в видеоролике пакет в УИК не поступал и фактически находился за пределами помещения для голосования. Акты перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты как и процедура перемещения осуществлялись в присутствии наблюдателей от Общественной палаты Самарской области, КПРФ, Единой России. Со стороны наблюдательного корпуса к деятельности УИК никаких замечаний не было», — сообщают в избирательной комиссии Самарской области.

Руфия Кутляева