На выборах в Челябинской области явка превысила 31%

Суммарная явка на выборах в Государственную думу в Челябинской области к 15:00 19 сентября составила 31,15%. Об этом сообщил региональный избирком. Данный показатель учитывает как очное голосование на участках, так и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

В системе ДЭГ к указанному времени проголосовали 74% избирателей от числа подавших соответствующие заявления. Динамика электронной явки в течение второго дня выборов демонстрирует стабильный рост: к 12:00 субботы показатель составлял 70%, а по итогам первого дня голосования (18 сентября) — 61%.

Евгений Рыженьков