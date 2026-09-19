В Орловской области аннулированы 250 бюллетеней из-за повреждения пломбы

Председатель Избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования по выборам депутатов Госдумы сообщила, что в Орловской области признаны недействительными 250 бюллетеней из переносного ящика, на котором была повреждена пломба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Избирательной комиссией субъекта в Орловской области была проведена проверка, в ходе которой установлено, что были повреждены пломбы, то есть печати переносного ящика для голосования, который находился в помещении для голосования»,— заявила госпожа Памфилова. В урне, среди прочих, лежали бюллетени по одномандатному округу № 147. Судя по количеству бюллетеней, в выборах с помощью этого ящика на участке №605 приняли участие 50 человек (в Орловской области каждый житель получает четыре бюллетеня для голосования).

Работников, которые повредили пломбу, отстранили. Председатель облизбиркома Лилия Пиняева пояснила, что сотрудникам комиссии показалось, что пломба была зафиксирована ненадежно, в связи с чем они сильно затянули ее.

С 18 по 20 сентября в РФ выбирают депутатов Государственной думы. В Орловской области также идет голосование за депутатов местного созыва облсовета. В него войдут 50 человек: 25 будут избраны по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В регионе зарегистрированы 138 кандидатов по одномандатным округам и списки шести партий (233 человека) — от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Партии пенсионеров».

Владимир Зоркий