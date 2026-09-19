В Оренбуржье на горячую линию избирательной комиссии в первый день поступило свыше 200 звонков

В Оренбургской области в первый день выборов на горячую линию избирательной комиссии поступило свыше 200 звонков для получения консультации по вопросам избирательного права. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Чаще всего жители уточняют адрес и время работы своего участка. Специалисты разъясняют порядок голосования, в том числе на дому и вне места регистрации.

В избиркоме региона отмечают, что почти за полтора дня голосования эксперты не зафиксировали нарушений. Камеры на всех участках работают штатно — жалоб на их работу нет.

Руфия Кутляева