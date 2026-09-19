Сопровождение без процентов

Экономколлегия Верховного суда отменила взыскание 40,6 млн руб. процентов за пользование авансом по ничтожному муниципальному контракту, указав, что средства находились на специальном казначейском счете с сопровождением и подрядчик не мог ими свободно распоряжаться. Эксперты считают, что решение обоснованно и может сократить число успешных исков о процентах по авансам на казначейски сопровождаемых счетах. При этом оно не исключает реституцию и не распространяется на средства, зачисленные на обычные расчетные счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд отказал прокуратуре Чувашии во взыскании за пользование авансом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Верховный суд отказал прокуратуре Чувашии во взыскании за пользование авансом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Экономколлегия Верховного суда отказала прокуратуре Чувашии во взыскании с ООО «Дорстар» 40,6 млн руб. процентов, следует из определения суда. Прокуратура считала, что компания должна заплатить эту сумму за период, пока у нее находился аванс по контракту на проектирование, ремонт и содержание Лапсарского проезда в Чебоксарах. Стоимость работ составляла 695,1 млн руб., а аванс — половину этой суммы, 347,6 млн руб. Деньги поступили на специальный счет, операции по которому контролировало казначейство.

В декабре 2023 года Арбитражный суд Чувашии признал контракт ничтожным и обязал «Дорстар» вернуть аванс. 69,5 млн руб. предназначались администрации Чебоксар, еще 278 млн руб. — Минфину Чувашии. Подрядчик вернул деньги. Однако прокуратура потребовала дополнительно 40,6 млн руб. процентов: за период с февраля 2023 года по март 2024 года и далее до полного расчета. По мнению прокуратуры, «Дорстар» с самого начала знал о проблемах с контрактом и потому незаконно удерживал бюджетные деньги. Суды, рассматривавшие дело до Верховного суда, согласились с этим и взыскали с компании 40,6 млн руб.

Верховный суд решил, что этого недостаточно для взыскания процентов. Аванс находился не на обычном банковском счете компании. То есть фактически «Дорстар» мог тратить деньги только на работы по контракту и только после проверки и разрешения казначейства. Перевести их на свой счет, вложить или использовать по своему усмотрению подрядчик не мог.

Как указал ВС, само перечисление аванса на счет подрядчика еще не доказывает, что компания пользовалась чужими деньгами. Для взыскания процентов по статье 395 ГК нужно доказать, что получатель действительно мог ими распоряжаться. В этом деле прокуратура также не доказала, что аванс был больше стоимости выполненных работ. После того как контракт признали недействительным, аванс полностью вернули заказчику.

Таким образом, Верховный суд отменил решения трех нижестоящих судов и отказал прокуратуре в дополнительных выплатах. Специальный казначейский счет, подчеркнул суд, нужен для учета и контроля бюджетных денег, а не для того, чтобы подрядчик мог свободно ими распоряжаться и получать доход.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что Верховный суд сместил акцент с формальной принадлежности денег на их экономическое содержание. «Процент по ст. 395 ГК — это компенсация за реальное пользование чужими деньгами, а не штраф. Там, где такого пользования объективно быть не могло, нет и оснований для процентов сверх уже состоявшейся полной реституции аванса»,— говорит она.

По ее мнению, решение доктринально последовательно и защищает от дублирующей ответственности: реституция уже состоялась, а довзыскание процентов без доказанного реального обогащения выглядело бы избыточной санкцией. Эксперт обращает внимание и на нетипичный путь дела — сначала судья ВС отказал в передаче жалобы, но затем зампред суда отменил отказ, что говорит о принципиальном значении вопроса для единообразия практики.

Анар Зейналов