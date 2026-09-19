Явка на ДЭГ в Челябинской области к 15:00 составила 74%

В Челябинской области явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) по состоянию на 15:00 19 сентября составила 74% от общего числа зарегистрированных в системе избирателей. Об этом сообщает региональный избирком.

Показатель демонстрирует динамику роста в течение второго дня выборов в Государственную думу: к 12:00 субботы электронная явка составляла 70%. По итогам первого дня голосования (18 сентября) через систему ДЭГ проголосовали 61% пользователей (более 122 тыс. человек).

Евгений Рыженьков