Пермская предпринимательница выкупила активы обанкротившихся аптекарей

Покупателем двух лотов в рамках реализации имущества бывших пермских фармацевтов Николая Шаврина и Андрея Годовалова стала Татьяна Дайнес. Согласно данным «Федресурса», с ней заключен договор купли-продажи на нежилое помещение 78,8 кв. м в Александровске, а также на аптечный киоск 53,9 кв. м в Березниках. Объекты были приобретены за 465,8 тыс. руб. и 1,7 млн руб. соответственно.

По условиям заключенных договоров денежные средства, полученные от реализации указанного имущества, подлежат распределению в конкурсные массы Николая Шаврина и Андрея Годовалова по 50%.

Николай Шаврин и Андрей Годовалов развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. В марте 2024 года господа Годовалов и Шаврин, которые признали за собой долги на 4 млрд руб., были также признаны несостоятельными.

В 2024 году Андрею Годовалову и Николаю Шаврину было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере — на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Господин Шаврин вины не признал, его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Симоновский райсуд Москвы рассматривает второе дело в отношении аптекаря по обвинению в аналогичном составе преступления.