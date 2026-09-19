В центре Перми закрывается мясной ресторан «Партизан»

Ресторан «Партизан», проработавший в здании по адресу Комсомольский проспект, 44а последние три года, завершает свою работу. Заявление о закрытии заведения владельцы разместили на своей странице в социальных сетях. Ресторан работает до 27 сентября. Причины закрытия не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

По данным «Ъ-Прикамье», ресторан занимал здание на Комсомольском проспекте на условиях аренды. Однако недавно помещение было продано новому владельцу. Переход здания новому собственнику повлиял на решение руководства о закрытии ресторана.

Напомним, что «Партизан» прежде почти девять лет работал около набережной Камы, но весной 2023 года переехал в здание на Комсомольском проспекте, 44а. В этом помещении ранее размещался ресторан «Хороший год».