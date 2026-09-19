В Самарской области отремонтируют 41,3 км трассы Самара — Большая Черниговка — Южный

В Большеглушицком районе Самарской области отремонтируют всю региональную трассу Самара — Большая Черниговка — Южный. Общая протяженность дороги составляет 41,3 км. Об этом сообщает региональный минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что дорога является единственным маршрутом для ряда населенных пунктов района в направлении Большой Глушицы и Самары. По ней передвигаются школьные и рейсовые автобусы, сельскохозяйственная техника.

Капремонт должны завершить в 2028 году. Сейчас ведется укрепление основания методом холодной регенерации. Также будут обустроены остановочные площадки с новыми павильонами и тротуарами, установлено освещение и нанесена разметка. В составе дороги отремонтируют три моста общей протяженностью 133 погонных м — через балку Семиху, овраг Каменный и реку Каралык.

Руфия Кутляева