На должность худрука Пермского Театра-Театра претендуют 19 кандидатов

Вчера завершился первый этап открытого конкурса на должность художественного руководителя Пермского академического Театра-Театра. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на театр, на должность претендуют 19 кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Вольска (Саратовская область) и Перми. Это не только режиссеры, но и действующие художественные руководители и директора разных культурных институций. Имена претендентов не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, должность художественного руководителя Театра-Театра оказалась вакантной после того, как 28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить прежнего руководителя Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия». 2 апреля это решение оставил в силе Пермский краевой суд, а 13 апреля краевой минкульт уволил господина Мильграма.

Как сообщает «Новый компаньон», Борис Мильграм, возглавлявший театр с 2004 по 2008 и с 2012 по 2026 годы, принял решение не участвовать в конкурсе.

Открытый конкурс на должность художественного руководителя Театра-Театр был объявлен 10 августа 2026 года. С 19 по 24 сентября 2026 года состоится заочная оценка конкурсных пакетов экспертной комиссией. С 29 по 30 сентября —очная публичная защита программы художественного развития Театра-Театра и индивидуальные профессиональные диалоги с гендиректором театра и министром культуры Прикамья. Итоги открытого конкурса будут объявлены 1 октября 2026 года.