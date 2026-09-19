Сенатор РФ проголосовал на выборах в Оренбургской области

Сенатор Российской Федерации от Оренбургской области Андрей Шевченко посетил свой избирательный участок и отдал голос на текущих выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. Об этом сообщает региональное правительство. Господин Шевченко посетил участок сегодня, 19 сентября.

Сенатор заявил, что участие в голосовании — прямая обязанность каждого гражданина, переживающего за будущее своего региона. По словам Андрея Шевченко, формируемый сегодня состав законодательных органов власти определит вектор социально-экономического развития области на ближайшие несколько лет, в связи с чем на выборах будет ценен голос каждого гражданина.

Яна Вежлева