Кадет Андрей Плотников получил гран-при конкурса «Голос единства России»

Обладателем гран-при республиканского вокального конкурса «Голос единства России» (6+) стал 17-летний кадет Андрей Плотников из деревни Болгуры. Гала-концерт прошел на Центральной площади Ижевска вечером 18 сентября. Победитель исполнил композицию «Русский вальс» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой в сопровождении образцового ансамбля бального танца «Радуга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

«В семь лет ему диагностировали достаточно серьезное заболевание — парень был прикован к постели. В 13 лет благодаря упорной борьбе Андрей заново начал ходить, в 15 — поступил в кадетский корпус и совершил самостоятельный прыжок с парашюта. Сейчас он уверенно стоит на своих двоих на сцене проекта»,— представил конкурсанта ведущий Денис Погодин.

Финал длился четыре часа. На главной сцене выступили 35 участников конкурса из 20 районов и городов Удмуртии. Помимо гран-при, победителей выбирали в 10 направлениях. Андрей Плотников стал лауреатом номинации «Дети от 13 до 17 лет». Обладатель гран-при выбирался жюри совместно с СМС-голосованием. Он получит 300 тыс. руб. на путешествие по России.

Отборочные туры конкурса «Голос единства России» прошли во всех городах и районах Удмуртии. Всего было подано 1812 заявок. Среди участников — как профессиональные исполнители и коллективы, так и любители разных возрастов и профессий. Проект приурочен к Году единства народов России.