Жители Оренбуржья пришли на избирательные участки с козой и гусем

В первый день выборов в Оренбургской области избиратели пришли голосовать на участки с гусем и козой. Соответствующие видео из Саракташского района и села Черный Отрог начали накануне распространяться по сети.

В Саракташском районе две пенсионерки — Наталья Кусакина и Наталья Полторабатько — пришли голосовать в компании козы Зинаиды. Как заявили сами женщины, история этого животного тесно связана с известнейшим пуховым платком, который они вяжут из козьего пуха.

«Пришли голосовать, чтобы наша Россия, наш район, наша область процветали. Но еще мы заняты оренбургскими пуховыми платками, которые прославляют нашу страну. Поэтому мы пришли на голосование вместе с козочкой, подружкой нашей», — пояснили избирательницы.

В селе Черный Отрог местная жительница привела на шлейке своего четырехмесячного гуся Федора — для него это был первый выход в свет. Необычную пару заметили на участке №1483 имени В.С. Черномырдина.

Яна Вежлева