В пермском АНО «Агентство новых технологий» меняется директор

Директор АНО «Агентство новых технологий» Марина Илюхина покидает свой пост, сообщает «Новый компаньон». По данным издания, она сосредоточится на развитии собственных проектов. Новым руководителем с понедельника станет Яна Фофанова, возглавлявшая ТМТ («Твой молодежный театр», входит в Пермский академический Театр-Театр).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Пермского края Фото: Министерство культуры Пермского края

В краевом минкульте изданию сообщили, что первоочередной задачей, стоящей перед новым директором, будет координация подготовки событийной линейки на 2027 год.

АНО «Агентство новых технологий» зарегистрировано в 2017 году, ее учредителем является министерство культуры Пермского края. Организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина и организацией крупных событийных мероприятий на территории Прикамья, в том числе летнего фестиваля «Город встреч». Марина Илюхина, которая до этого занимала должность первого заместителя министра культуры региона, возглавляла АНО с 2023 года.