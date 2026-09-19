В первый день выборов явка избирателей в Прикамье составила 21,93%

По итогам первого дня выборов явка избирателей в Пермском крае составила 21,93% или 430 703 человека, сообщает избирком. Голосование продлится еще два дня – 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать дистанционно по ДЭГ при наличии одобренной заявки можно в любое время суток до 20:00 20 сентября.

В избиркоме также сообщают, что явка по дистанционному электронному голосованию составляет 62% от числа подавших заявление. В этом году ДЭГ применяется в Пермском крае в пятый раз.