Неучтенные выбросы выявили у нефтекомпании в Волгоградской области

Сотрудники Нижне-Волжского управление Росприроднадзора обнаружили ряд нарушений в ходе профилактического визита на ООО «Новоникойл» в рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области. Проверка прошла на объекте первой категории по переработке углеводородного сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

По данным ведомства, на производстве выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не учтенные в документах на получение комплексного экологического разрешения. Также компания не проводит должный производственный экоконтроль на источниках выбросов, не актуализировала их учетные сведения и не ведет учет в области обращения с отходами. По итогам проверки ООО «Новоникойл» выдано предписание об устранении нарушений.

ООО «Новоникойл» было зарегистрировано в 2010 году в Новониколаевском поселке Волгоградской области. В январе 2024 года компания сменила юридический адрес на Москву. Компания занимается производством нефтепродуктов. С декабря 2025 года предприятие принадлежит столичному АО «Полимет». В августе 2019 года нефтекомпания получила лицензию на ведение деятельности в Волгоградской области. В 2025 году выручка «Новоникойла» составила 9,5 млн руб., а чистые убытки 4,9 млн руб.

Нина Шевченко