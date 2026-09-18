Пассажирами ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр» стали жирафы

В минувший четверг грузовым самолетом Ил-76ТД-90ВД ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр» в столицу Татарстана были доставлены восемь жирафов из Намибии, сообщила в пятницу, 18 сентября, компания на своем официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выгрузка жирафов в специальных клетках в аэропорту Казани

Фото: Авиакомпания Волга-Днепр Выгрузка жирафов в специальных клетках в аэропорту Казани

Фото: Авиакомпания Волга-Днепр

Борт приземлился в Казани ночью 17 сентября. По информации авиаперевозчика, группа жирафов, состоящая из трех самцов и пяти самок, сформирована с перспективой дальнейшего разведения. Казанский зооботсад в российской истории принимает жирафов впервые. Отмечается, что при выборе перевозчика для заказчика решающим фактором стал многолетний опыт ульяновского авиаперевозчика, на счету которого десятки успешных кейсов по транспортировке самых разных животных по всему миру.

Жирафов перевезли специальным чартерным рейсом, во время путешествия им было обеспечено комфортное размещение в соответствии с международными требованиями ИАТА по перевозке животных, отмечают в авиакомпании. Общий вес спецпассажиров с клетками — 6,5 тонны, еще 500 кг — бортовой обед для них.

Проработка авиарейса и подготовка к нему заняли шесть недель. В авиакомпании отмечают, что основной акцент при подготовке рейса был сделан на максимально быстрые сроки его организации, «поскольку с каждым днем маленькие питомцы набирали не только вес, но и прибавляли в росте, а специальные клетки были спроектированы под определенные параметры».

Перевозка была организована в рамках туристической стратегии Казани и проекта обновления Казанского зооботсада, которые реализуются по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова при поддержке мэра Казани Ильсура Метшина.

Это далеко не первая перевозка необычных пассажиров силами ульяновской авиакомпании. Так, в 2001 году самолетом авиакомпании Ил-76ТД-90ВД из Франции в Японию была перевезена шеститонная косатка (вид китообразных из семейства дельфиновых). В октябре 2002 года самолетом Ан-124 («Руслан») компания «Волга-Днепр» доставила 11 дельфинов из Японии на Тайвань для Океанического парка. В июне 2005 года на Ил-76 авиакомпания перевезла восемь дельфинов из Утришского дельфинария (близ Анапы, Россия) в Гамильтон (Канада). В июне 2026 года также самолетом Ил-76ТД-90ВД в Казань привезли двух слонят — Фовина и Намтана. Их подарил президенту России президент Лаоса, новым домом стал Казанский зооботсад. На время полета слонятам потребовалось около тонны корма.