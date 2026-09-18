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В Волгограде пенсионерка умерла, поев жареных грибов

62-летняя жительница Волгограда умерла после того, как съела жареные грибы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на облздрав. Пациентку доставили в больницу №15 в тяжелом состоянии.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Со слов медиков, ситуацию осложнило хроническое заболевание. Женщину консультировали профильные специалисты.

По данным V1.RU, сначала пенсионерку доставили в инфекционную больницу Кировского района на подозрением на отравление. Однако врачи усомнились в диагнозе и отправили ее в больницу №15 с подозрением на инсульт. Пациентка умерла в реанимации. Точную причину установит вскрытие.

Нина Шевченко