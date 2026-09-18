Саратовская область потратит 55,2 млн на ремонт мостов после паводка

Дирекция дорожного хозяйства Саратовской области объявила аукцион на содержание 47 мостов и путепроводов Саратовской области. Начальная цена контракта около 43,4 млн руб. Работы запланированы на 2027-2028 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Объекты общей протяженностью свыше трех километров расположены в Ивантеевском, Озинском, Перелюбском и Пугачевском районах. Подрядчику предстоит отремонтировать их после паводка.

Кроме того, заказчик через отдельный аукцион проведет ремонт еще 21 моста и путепровода в Краснопартизанском, Марксовском, Ровенском, Советском и Энгельсском районах за 11,8 млн руб. Контракт также будет действовать с 1 января 2027-го по 31 декабря 2028 год.

Нина Шевченко