Явка на выборах в Марий Эл за первый день составила 23,3%

В Марий Эл явка на выборах депутатов Госдумы по итогам первого дня голосования составила 23,3%. На избирательных участках 18 сентября проголосовали почти 120,9 тыс. человек, сообщает РИА Новости.

Еще 62,8 тыс. избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием — это 78,2% от числа подавших заявки на участие в ДЭГ.

За первый день голосования жалоб на нарушения избирательного законодательства в избирком Марий Эл не поступало.

Анна Кайдалова