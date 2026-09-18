Явка на выборы в Госдуму в Воронежской и Белгородской областях превысила 40%

К 20:00 18 сентября на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва в Черноземье наибольшая явка зафиксирована в Воронежской, Белгородской и Курской областях, где до начала основных дней выборов проводилось досрочное голосование, организованное из соображений безопасности. Участие избирателей в нем суммируется с сегодняшней явкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Наибольшую явку показала Воронежская область , где, по опубликованным в Telegram-канале регионального избиркома данным, она составила 44,42%. Проголосовали 793,9 тыс. человек. В Воронеже, где досрочное голосование проходило с 9 сентября, показатель достиг 42,17% (данные о количестве избирателей пока не опубликованы). В отдельных районах области проголосовать можно было в разные дни — с 13 по 17 сентября.

, где, по опубликованным в Telegram-канале регионального избиркома данным, она составила 44,42%. Проголосовали 793,9 тыс. человек. В Воронеже, где досрочное голосование проходило с 9 сентября, показатель достиг 42,17% (данные о количестве избирателей пока не опубликованы). В отдельных районах области проголосовать можно было в разные дни — с 13 по 17 сентября. В Белгородской области , по данным из Telegram-канала регионального избиркома, явка составила 41,66%. Согласно ГАС «Выборы», с учетом досрочного голосования, проходившего с 13 по 17 сентября, в выборах приняли участие 486,1 тыс. человек.

, по данным из Telegram-канала регионального избиркома, явка составила 41,66%. Согласно ГАС «Выборы», с учетом досрочного голосования, проходившего с 13 по 17 сентября, в выборах приняли участие 486,1 тыс. человек. В Курской области , по данным из канала регионального избиркома в Max, явка достигла 35%. Согласно системе «Выборы», в регионе проголосовало 293,7 тыс. человек. Досрочное голосование проходило в регионе с 15 по 17 сентября. Ранее губернатор Александра Хинштейна отмечал, что в досрочном голосовании приняли участие порядка 25% избирателей.

, по данным из канала регионального избиркома в Max, явка достигла 35%. Согласно системе «Выборы», в регионе проголосовало 293,7 тыс. человек. Досрочное голосование проходило в регионе с 15 по 17 сентября. Ранее губернатор Александра Хинштейна отмечал, что в досрочном голосовании приняли участие порядка 25% избирателей. В других регионах Черноземья явка оказалась ниже. Согласно данным из соцсетей региональных избиркомов, в Тамбовской области проголосовали 30,85% избирателей, или 235,5 тыс. человек, в Липецкой области явка составила 24,47% (по данным ГАС «Выборы», проголосовало 212,4 тыс. человек). В Орловской области — 23,52%, или 135,5 тыс. человек.

В Белгородской и Липецкой областях доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К 15:00 через ДЭГ в обеих областях, по данным ЦИК, проголосовали около 40% избирателей, зарегистрировавшихся для участия в нем.

Выборы депутатов Государственной думы завершатся в 20:00 воскресенья, 20 сентября. В четырех регионах Черноземья также выбирают депутатов региональных парламентов, в Белгородской области — губернатора.

Егор Якимов