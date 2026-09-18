На содержание моста Саратов-Энгельс выделили 86,5 млн рублей

Дирекция дорожного транспорта Саратовской области объявила тендер на содержание моста Саратов-Энгельс. Начальная цена аукциона составляет почти 86,5 млн руб. Контракт планируют заключить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028-го, указано в документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Маркелов Фото: Никита Маркелов

Подрядчику предстоит обеспечить безопасную работу объекта. В его задачи войдут уборка проезжей части, в том числе зимой, обслуживание деформационных швов и опор, нанесение разметки, замена ламп освещения и чистка ливневой канализации.

Также в зону ответственности подрядчика включены подходы к мосту по ул. Лесозаводской в Энгельсе, часть Славянской площади и развязка с ул. Большой Затонской.

Заявки на участие в закупке принимаются до 5 октября.

Нина Шевченко