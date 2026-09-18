В Пензенской области явка в первый день выборов превысила 28%

Явка на выборах в Пензенской области составила 20,07%. Такие данные привел облизбирком в MAX-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирком Саратовской области Фото: Избирком Саратовской области

18 сентября участки посетили около 276 тыс. избирателей. В 15:00 явка составляла 16,93% (166,3 тыс. человек).

В регионе открыты 939 участковых избирательных комиссий. Для маломобильных и пожилых избирателей организовано голосование на дому — члены комиссий приезжают по заявлению с переносным ящиком. Заявление на дистанционное голосование можно подать до 14:00 20 сентября.

Выборы продолжатся 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Нина Шевченко