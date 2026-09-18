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В Волгоградской области подвели итоги первого дня выборов

Избирком Волгоградской области подвел итоги первого дня голосования. 18 сентября явка избирателей составила 36,97%. В трех муниципалитетах показатель превысил 40%.

Фото: Избирком Волгоградской области

Фото: Избирком Волгоградской области

Лидером по явке стал Дубовский район (41,81%), следом — Урюпинский (40,67%) и Даниловский (40,05%).

Председатель облизбиркома Виктор Черячукин отметил, что первый день голосования прошел спокойно и в штатном режиме, с высокой активностью избирателей. По его словам, на каждом участке работают общественные наблюдатели и представители партий, ведется круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией в Центре общественного наблюдения.

Участки продолжат работу 19 сентября с 08:00 до 20:00.

Нина Шевченко