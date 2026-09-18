В Астраханской области за неделю выявили 187 миграционных нарушений

С 7 по 13 сентября сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области составили 187 административных протоколов. Сумма штрафов составила почти 400 тыс. руб., сообщили в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД Пензенской области Фото: ГУ МВД Пензенской области

Выявлено 29 фактов несоблюдения режима пребывания гражданами государств Центральной и Западной Азии и Южного Кавказа, 27 случаев незаконного привлечения мигрантов к труду. Также установлено 14 фактов неуведомления о прибытии иностранцев, десять случаев предоставления нелегалам жилья и транспорта, четыре факта уклонения от медосвидетельствования.

К ответственности привлекли 33 россиян за несвоевременную замену паспорта, 52 — за его утрату, восемь — за отсутствие регистрации. Еще один житель Приволжского района оштрафован за несвоевременную подачу уведомления о втором гражданстве, у него был паспорт Казахстана.

Нина Шевченко