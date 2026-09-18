Явка в первый день выборов в Оренбуржье составила 29,35%

По итогам первого дня голосования, 18 сентября, в Оренбургской области явка избирателей составила 29,35% — всего проголосовали 427 349 человек. Данные опубликовал региональный избирком в 21:38 в официальном канале МАХ. Все избирательные участки закрылись в 20:00 и откроются в 08:00 19 сентября.

Всего в Оренбурге на участки пришли 22,85% избирателей, в Орске — 22,46%. Наибольшую активность проявили жители ЗАТО Комаровский (80,86%), Бугурусланского (58,81%) и Курманаевского (52,19%) районов. При этом явка на выборах в области к 15:00 первого дня составляла 19,69%.

Первый день голосования отметился и необычными гостями. На одном из участков Оренбурга свой выбор сделал местный житель в костюме Александра Сергеевича Пушкина. Поэта сопровождали персонажи повести «Капитанская дочка» — Петр Гринев и Маша Миронова, роли которых исполнили артисты драматического театра. В Бугуруслане на участок пришел актер местного драмтеатра Александр Чуркин в образе председателя уездной земской управы Николая Рычкова — потомка исследователя Оренбургского края Петра Рычкова.

Свой выбор также сделали губернатор области, духовные лидеры и ветераны боевых действий.

Яна Вежлева