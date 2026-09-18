Курская область лидирует по явке на выборах в заксобрания Черноземья с 35%

Наибольшая явка на выборах депутатов нового созыва в региональные парламенты в Черноземье, по данным на 20:00 первого дня голосования, зафиксирована при в Курской области в кампании в Курскую облдуму. По данным ГАС «Выборы», в регионе проголосовали 35,24% избирателей или 296,7 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Самый высокий показатель зафиксирован в Горшеченском районе (60,9% или 7,1 тыс. избирателей). Стоит отметить, что в Курской области с 15 по 17 сентября проходило досрочное голосование.

В выборах депутатов Тамбовской облдумы за первый день приняли участие 30,85% избирателей или 235,5 тыс. человек. Наиболее высокий процент проголосовавших — в Мичуринском одномандатном округе №14 (44,17% или 13,2 тыс. голосов). В тамбовской кампании-2026 не применяется ни досрочка, ни дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

за первый день приняли участие 30,85% избирателей или 235,5 тыс. человек. Наиболее высокий процент проголосовавших — в Мичуринском одномандатном округе №14 (44,17% или 13,2 тыс. голосов). В тамбовской кампании-2026 не применяется ни досрочка, ни дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На выборах в Липецкий облсовет в пятницу проголосовали 201,5 тыс. избирателей. Явка составила 23,26%. Выше всего показатель — на одномандатном округе № 19 (33,64% или 12,6 тыс. человек). На выборах в Липецкой области используется ДЭГ, явка указана с учетом него.

в пятницу проголосовали 201,5 тыс. избирателей. Явка составила 23,26%. Выше всего показатель — на одномандатном округе № 19 (33,64% или 12,6 тыс. человек). На выборах в Липецкой области используется ДЭГ, явка указана с учетом него. Ниже всего в Черноземье в первый день оказалась явка на выборах в Орловский облсовет — 23,03% или 133,4 тыс. избирателей. Самый высокий результат здесь зафиксирован на одномандатном округе № 21 — 38,31% или 7,2 тыс. человек. В орловской кампании-2026 не применяется ни досрочка, ни ДЭГ.

Пять лет назад, по итогам первого дня голосования 17 сентября 2021 года, расстановка регионов была совсем иной, но явка была ниже везде. Массового досрочного голосования не было, ДЭГ применялось в Курской области.

Среди четырех областей Черноземья на выборах в предыдущие созывы заксобраний наибольшая явка была в Тамбовской области — 27,22% или 221,4 тыс. избирателей. В Липецкой области за день тогда проголосовали около 19% избирателей, или 172 тыс. человек, в Орловской области — 18,87%, или почти 115 тыс. человек. Наименьшая явка пять лет назад была в Курской области — на участки пришли 14,89%. Но тогда ДЭГ учитывался отдельно и не включался в промежуточные цифры явки.

Таким образом, за пять лет явка первого дня выросла в новой кампании во всех четырех регионах, где сейчас избирают местных депутатов: в Курской области — на 20,35 п.п., Тамбовской — на 3,63 п.п., Липецкой — примерно на 4,26 п.п., Орловской — на 4,16 п.п.

Егор Якимов