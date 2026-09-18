В Ульяновской области в пятницу проголосовали почти 30% избирателей
По состоянию на 20:00 18 сентября в голосовании приняли участие 269 253 человека, что составляет 29,26% от числа избирателей, сообщила избирательная комиссия Ульяновской области.
Фото: Избирательная комиссия Ульяновской области
После закрытия избирательных участков члены комиссий переместили бюллетени из ящиков для голосования в сейф-пакеты, которые, в свою очередь, помещены в металлические сейфы, находящиеся под круглосуточной охраной видеофиксирующих устройств, отмечают в облизбиркоме.
Все пакеты с бюллетенями для подсчета голосов будут вскрыты по окончании голосования 20 сентября 2026 года.