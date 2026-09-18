В Астрахани задержали подозреваемого в краже из кафе 20 кг мяса и йогурта

В Астрахани задержали подозреваемого в краже продуктов из летнего кафе на 70 тыс. руб. Об этом сообщили в УМВД России по Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

В полицию Кировского района обратился администратор кафе с заявлением о краже. По его словам, неизвестный перебрался через забор на территорию заведения и похитил из холодильника у входа 20 кг мяса, 10 кг лука и 2 кг греческого йогурта.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного в дежурные сутки, им оказался 52-летний астраханец. Проводится проверка.

Нина Шевченко