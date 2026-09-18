Более 200 тыс. астраханцев пришли на выборы в первый день
В первый день выборов явка в Астраханской области к 20:00 составила 28,66%. Об этом сообщают облизбирком и пресс-служба губернатора.
Фото: Избирком Астраханской области
По данным ГАС «Выборы», в голосовании приняли участие более 201 тыс. человек. В 15:00 сообщалось о 17,08% проголосовавших.
Выборы продлятся еще два дня — 19 и 20 сентября. В регионе работают 576 избирательных участков, они будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.