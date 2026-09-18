В первый день выборов в Саратовской области явка составила 29,85%

В Саратовской области завершился первый день выборов депутатов Госдумы. Об этом сообщил облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным избиркома, к 20:00 явка избирателей составила 29,85% — жители проявили заметную активность. В 15:00 ведомство сообщало о явке 19,15%.

В избиркоме поблагодарили всех, кто пришел на участки, а также членов комиссий, наблюдателей и волонтеров.

Участки продолжат работу 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00.

Нина Шевченко