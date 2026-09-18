Явка на выборах в Волгоградской области составила 23,18%

В Волгоградской области по состоянию на 15:00 18 сентября явка составила 23,18% от числа избирателей в списках. Со слов председателя облизбиркома Юлии Чернышковой, выборы проходили в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Около 36 тыс. избирателей выбрали голосование по месту пребывания. Для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья или из-за ухода за близкими, доступно голосование на дому. Заявление можно подать в участковую комиссию до 14:00 20 сентября.

Прозрачность голосования обеспечивают наблюдатели от партий, кандидатов и Общественной палаты. 18 сентября на 692 участках области работали камеры видеонаблюдения.

Нина Шевченко