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Спикер гордумы Астрахани вручил награды участнику СВО и семьям погибших

В школе №32 в Астрахани прошла церемония вручения государственных наград военнослужащему и семьям погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Фото: Городская дума Астрахани

Фото: Городская дума Астрахани

Награды вручали военный комиссар города Эльдар Аскеров и председатель гордумы Игорь Седов. Церемония началась с исполнения гимнов России и Астраханской области.

Государственные награды подчеркнули героизм и самоотверженность защитников Родины. В завершение участники почтили минутой молчания память земляков, погибших при исполнении воинского долга.

Нина Шевченко