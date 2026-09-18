Спикер гордумы Астрахани вручил награды участнику СВО и семьям погибших

В школе №32 в Астрахани прошла церемония вручения государственных наград военнослужащему и семьям погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Награды вручали военный комиссар города Эльдар Аскеров и председатель гордумы Игорь Седов. Церемония началась с исполнения гимнов России и Астраханской области.

Государственные награды подчеркнули героизм и самоотверженность защитников Родины. В завершение участники почтили минутой молчания память земляков, погибших при исполнении воинского долга.

Нина Шевченко