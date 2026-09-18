Челябинский «Трактор» проиграл дома московскому «Спартаку»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» принимал на своем льду московский «Спартак».

Гости открыли счет на 16-й минуте первого периода — контратаку завершил защитник Даниил Орлов.

Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб. На 46-й минуте форвард хозяев Нейтан Легаре сравнял счет. На 53-й минуте Даниил Гутик вновь вывел «Спартак» вперед.

Челябинцы сменили вратаря на шестого полевого игрока, и за 39 секунд до конца основного времени Григорий Дронов поразил ворота гостей. Однако судьи отменили взятие ворот из-за того, что Андрей Светлаков находился в площади ворот и создавал помеху голкиперу «Спартака». И тут же форвард москвичей Данил Пивчулин забросил шайбу в пустые ворота «Трактора».

3:1 — победа гостей.

Дмитрий Моргулес