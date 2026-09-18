Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области составила 20,76%

По итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной думы IX созыва совокупная явка в Челябинской области составила 20,76%, сообщили в региональной избирательной комиссии. Показатель включает результаты как очного голосования на участках, так и дистанционного электронного формата (ДЭГ).

По данным облизбиркома, наибольшую активность проявили избиратели, зарегистрированные в системе ДЭГ: к моменту закрытия участков в 20:00 свои голоса онлайн отдали 61% пользователей (свыше 122 тыс. человек из 200 тыс. подавших заявления). Очные избирательные участки на территории региона завершили работу в первый день в 20:00 и возобновят прием граждан в субботу в 08:00.

Напомним, выборы в Государственную думу проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. По состоянию на 15:00 пятницы самая высокая очная явка была зафиксирована в Трехгорном (более 34%), минимальная — в Центральном районе Челябинска (9,8%). Официальных жалоб на нарушения в ходе первого дня голосования, по словам председателя облизбиркома Евгения Голицына, зафиксировано не было.

Евгений Рыженьков