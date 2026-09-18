«Смотрящего» обвинили в экстремизме

Суд в Ульяновске заключил под стражу Сергея Филатова, который с 1990-х годов считался «смотрящим» по Заволжскому району областного центра, лидером группировки «Филатовские» и одним из организаторов ОПГ «Кузяевские». Его обвиняют в создании экстремистского сообщества. Обвиняемый вину не признает и говорит, что еще в 2017 году «отошел от дел» и даже при желании не мог бы заниматься преступной деятельностью из-за состояния здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Филатов заявил суду, что отошел от дел в 2017 году по состоянию здоровья Фото: Ирина Александрова Фото: Ирина Александрова Задержание Сергея Филатова Фото: СУ СКР по Ульяновской области Следующая фотография 1 / 3 Сергей Филатов заявил суду, что отошел от дел в 2017 году по состоянию здоровья Фото: Ирина Александрова Фото: Ирина Александрова Задержание Сергея Филатова Фото: СУ СКР по Ульяновской области

18 сентября Ленинский районный суд Ульяновска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Сергею Филатову (в криминальной среде — кличка Филат), обвиняемому в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

О задержании Филата накануне сообщили одновременно СУ СКР, УМВД и УФСБ. В ходе обысков у него были изъяты патроны, боевая граната и два запала к ней, обрез, 1,5 килограмма пороха, запрещенная атрибутика экстремистского движения, денежные средства. Силовики отмечали, что задержанный создал преступную группировку «Кизяевские». Ее участники поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции, ненависть и агрессию в отношении представителей правоохранительных органов и членов общества, не поддерживающих криминальную идеологию, совершали преступления общеуголовной направленности, пропагандировали среди молодежи обычаи субкультуры криминального движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России). Кроме того, группировка Филата осуществляла сбор денежных средств для финансирования отбывающих наказание представителей криминала.

Как поясняют «Ъ» источники, близкие к правоохранительным органам, Сергей Филатов известен в регионе с 1990-х годов как лидер группировки «Филатовские». Он также считался «смотрящим» по Заволжскому району Ульяновска. В 2000-х годах «Филатовские» обрели связи в органах власти, решали вопросы подрядов в сфере строительства и получая откаты от строительных компаний, пояснил собеседник. По его словам, «Кизяевские», названные так по фамилии одного из сооснователей группировки Алексея Кизя, тоже берут начало из того же периода, «но фактически всегда были под контролем Филатова». Силовики отмечают, что к 2019 году Сергей Филатов понял, что над группировками сгущаются тучи, и заявил, что отходит от дел, хотя фактически сохранил свой статус.

Уголовное дело об экстремистском сообществе было возбуждено региональным СУ СКР в июле, тогда и были задержаны семеро «кузяевских». Они и дали показания на Сергея Филатова.

Сергей Филатов вину не признал. Суду при избрании меры пресечения пояснил, что «еще в 2017 году полностью отошел от дел», участия в группировке «Кизяевские» не принимал, а все данные на него показания — это оговор. Он также отметил, что и не мог руководить бандой по состоянию здоровья: «Я больной человек, у меня не болят только зубы, потому что они вставные. Все остальное болит». Он пояснил, что у него стоит кардиостимулятор, который следовало заменить через шесть лет, а прошло уже восемь.

Адвокат обвиняемого Константин Шагуров просил отказать в удовлетворении ходатайства следствия и назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Он представил суду многочисленные грамоты и благодарности обвиняемого, в том числе от Федерального агентства по спорту (в начале 2000-х годов) и командования 104-й дивизии ВДВ (в конце 1990-х годов), сказал, что его подзащитный вел образ жизни законопослушного гражданина. Адвокат также подверг сомнению доводы следствия о том, что обвиняемый может скрыться, отметив, что уголовное дело было возбуждено еще в июле, и его подзащитный, если бы пожелал, мог бы скрыться давно, но этого не сделал.

Суд согласился с доводами следствия и отправил Филата в СИЗО до 8 ноября.

Константин Шагуров в беседе с «Ъ» заявил, что решение суда будет обжаловано. По его словам, Сергей Филатов «вообще никогда не имел никакого отношения к «Кизяевским», а группировка «Филатовские» в уголовном деле даже не упоминается. «Суд также не учел состояние здоровья моего подзащитного, для которого пребывание в СИЗО ставит под угрозу его жизнь и здоровье»,— добавил адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск