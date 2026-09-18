Из Саратова запустят однодневный тур в Буркин Буерак

На Приволжской железной дороге стартует однодневный экскурсионный тур выходного дня. Первая поездка состоится 19 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская железная дорога Фото: Приволжская железная дорога

Программа рассчитана на любителей активного отдыха и включает пеший переход протяженностью от 14 до 16 км. Маршрут начнется в Буркином Буераке, пройдет через родник Корга и Буркинский лес с остановкой у Мохового родника.

Туристы отправятся со станции Саратов-1 в 07:29 и прибудут на станцию Буркин Буерак в 08:32. Обратно поезд отправится со станции Ивановский в 17:10 и прибудет в Саратов в 18:22 по местному времени.

Нина Шевченко