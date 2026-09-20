В Черноземье 21 сентября ожидается теплая, дождливая и пасмурная погода, до +23°C

В понедельник, 21 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +14°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +15°C, днем поднимется до +23°C, вечером опустится до +19°C, а ночью вновь будет +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +15°C, днем воздух прогреется до +22°C, вечером ожидается +18°C, а ночью температура составит +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +14°C, днем будет до +21°C, вечером — +18°C, а ночью температура снова опустится до +14°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +18°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +13°C, днем — +18°C, вечером столбик термометра покажет до +16°C, а ночью — +14°C. Ветер до 4 м/с. Возможны осадки в виде дождя.

В Тамбове утром будет +14°C, днем — +22°C, вечером — +17°C, а ночью столбик термометра вновь опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с. Днем возможны кратковременные осадки в виде дождя.

Денис Данилов