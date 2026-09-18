Доходы саратовского «Автодора» за сезон сократились на 13,3 млн рублей

Единая Лига ВТБ раскрыла бюджеты клубов по итогам сезона 2025-2026 годов. Согласно отчету, доходы саратовского «Автодора» составили 245,3 млн руб., что на 13,3 млн меньше, чем годом ранее (258,6 млн). Общие расходы клуба также снизились: с 271,3 до 261,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / bcavtodor Фото: t.me / bcavtodor

Заметнее всего сократились выплаты игрокам — со 141,6 до 105,6 млн руб., разница составила 36 млн. Для сравнения: чемпион лиги ЦСКА направил на выплаты игрокам 608,5 млн руб. при общих расходах 2,06 млрд. Финалист УНИКС потратил на игроков 711,1 млн, его общие расходы составили 2,17 млрд. Доходы ЦСКА — 2,03 млрд, УНИКСа — 2,20 млрд.

«Автодор» завершил сезон на десятом месте, одержав семь побед в 40 матчах регулярного чемпионата, и не вышел в плей-офф.

Нина Шевченко